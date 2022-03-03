Москва, , 08:32 — REGNUM Следователям центрального аппарата Следственного комитета России предстоит установить личности и гражданство наёмников, прибывающих на территорию Украины. Такое поручение дал председатель СКР Александр Бастрыкин.

Французский легион Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он также поручил сотрудникам ведомства регистрировать факты участия наёмников в совершении преступлений на территории Украины.

«Бастрыкин поручил […] фиксировать и расследовать факты их (наёмников — прим. ИА REGNUM) участия в совершении преступных действий с целью привлечения к уголовной ответственности по ст. 359 Уголовного кодекса России («Наёмничество»)», — сообщили в пресс-службе СКР.

Также уточняется, что по этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что на Украину для участия в боевых действиях прибыли первые иностранные наёмники. 2 марта во Франции на выезде из Парижа были задержаны 14 украинских военных из Иностранного легиона, которые планировали присоединиться к войскам на Украине.

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