Тюмень, , 08:29 — REGNUM Тюменским родителям разрешили прийти на детские утренники, посвящённые Международному женскому дню 8 марта. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

К утреннику готовы © ИА REGNUM

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Согласно рекомендациям департамента образования и науки Тюменской области прийти на утренник может один представитель от семьи ребенка.

При этом образовательная организация должна обеспечить санитарную безопасность и соблюдение профилактических антиковидных мер. Исключается одновременное участие в утреннике детей из нескольких групп и других коллективов.

Предоставление документов о вакцинации, перенесенном заболевании, результат ПЦР-теста не требуется, уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области с 3 марта разрешены детские мероприятия с участием одного школьного класса или детсадовской группы.

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