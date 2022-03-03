Калуга, , 09:59 — REGNUM В Калужской области руководитель общества с ограниченной ответственностью подозревается правоохранителями в неправомерном перечислении вверенных денежных средств на банковские счета подконтрольных ему юридических лиц. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

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Чтобы скрыть факт хищения, деньги переводились под предлогом реконструкции здания, арендуемого фирмой. При этом реально работы по реконструкции не проводились. В итоге коммерческой организации был причинен ущерб на сумму более 11 миллионов рублей.

На период следствия в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. На имущество мужчины наложен арест. В ближайшее время уголовное дело будет направлено для рассмотрения в суд.

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