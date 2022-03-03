Мехико, , 08:26 — REGNUM Представители Южной Кореи и Мексики договорились возобновить переговоры по соглашению о свободной торговле (FTA) спустя 14 лет. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Мексика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи министра торговли Южной Кореи Ё Хан Гу и министра экономики Мексики Татьяной Клутье, состоявшейся 1 марта в Мехико.

Известно, что стороны планируют начать предварительные консультации в течение месяца, а официальные переговоры — в первом полугодии.

Сеул и Мехико начали обсуждение соглашения о свободной торговли в 2006 году, но из-за отсутствия явной заинтересованности мексиканской стороны в 2008 году переговоры были свёрнуты.

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