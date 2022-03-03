Санкт-Петербург, 3 марта, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал победу над минским «Динамо» в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 8:3.

Дарья Драй ИА REGNUM Символика СКА

В составе СКА дубль оформил нападающий Андрей Кузьменко. Ещё по шайбе забросили Данила Моисеев, Микко Лехтонен, Никита Гусев, Йоонас Кемппайнен, Степан Фальковский и Антон Бурдасов.

В составе «Динамо» точными бросками отметились форварды Павел Варфоломеев, Маттиас Теденбю и Роман Горбунов.

Таким образом, СКА вышел вперёд в серии со счетом 1:0. Следующий матч пройдёт 4 марта в Санкт-Петербурге.

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