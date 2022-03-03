Ставрополь, 3 марта, 2022, 08:24 — ИА Регнум. На Ставрополье досрочно прекращены полномочия главы Апанасенковского района Владимира Ткаченко. Руководителя муниципального образования уличили в нарушении антикоррупционного законодательства, а именно — непредоставлении сведений о своих доходах и расходах, сообщили в управлении главы Ставрополья по профилактике коррупционных правонарушений

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«В результате проведённой работы — правительственной проверки, обращения губернатора Ставропольского края — полномочия главы Апанасенковского муниципального округа Владимира Ткаченко в настоящее время досрочно прекращены», — приводит слова начальника ведомства Юлианы Радченко ИА «Победа26».

Напомним, глава Апанасенковского городского округа Владимир Ткаченко проработал на своем посту с ноября 2016 года. В настоящее время обязанности руководителя округа возложены временно на первого заместителя главы Андрея Андрегу.

Стоит отметить, что на сайте администрации Апанасенковского района информации об отставке в настоящее время нет. Страница главы района Владимира Ткаченко в Instagram недоступна.