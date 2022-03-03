Саратов, , 08:34 — REGNUM В Саратовской области в 2022 году многодетным семьям для личного пользования выделят 14 микроавтобусов. Об этом сообщает минтруда и соцзащиты региона.

Многодетные семьи Onf.ru

Автотранспорт выделяется беспатно в порядке очереди многодетным семьям, постоянно проживающим на территории Саратовской области не менее пяти последних лет, имеющим на момент обращения в органы социальной защиты семь и более несовершеннолетних детей, а также не признанными находящимися в социально опасном положении.

Подать заявление о выделении автотранспорта имеет право один из родителей, на чье имя оформлено удостоверение многодетной семьи.

Бесплатное выделение автотранспорта (микроавтобуса) семьям, имеющим семь и более несовершеннолетних детей предоставляется в Саратовской области на протяжении 16 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в 2021 году количество многодетных семей возросло на 8% и составило более 24 тысяч. Четыре семьи получили этот статус с рождением тройняшек.

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