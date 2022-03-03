Курган, , 08:22 — REGNUM В Курганской области с 3 марта разрешается работа учреждений дополнительного образования в очном формате. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

К утреннику готовы © ИА REGNUM

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Также разрешается проведение культурно-досуговых мероприятий для детей с количеством участников, равным одному классу школы, одной группе детского сада.

Кроме того, разрешается проведение физкультурных и спортивных мероприятий в помещениях, в кинотеатрах, в театрах, концертных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях с максимальным числом зрителей не более 75% от вместимости зала с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по недопущению распространения COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области с 3 марта снимается ограничение на ночную работу кафе и ресторанов.

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