Москва, , 08:21 — REGNUM Четвертая волна амнистии капиталов будет масштабнее трех первых, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

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Прежде всего, задекларировать без штрафов и уголовного преследования можно будет наличные средства, как в рублях, так и в валюте.

«В отношении наличных денежных средств гарантии предоставляются при условии, что декларант в 30-дневный срок с даты представления декларации в налоговый орган внес указанные в декларации наличные денежные средства на счета (вклады) физического лица в кредитных организациях Российской Федерации», — следует из законопроекта.

Также можно будет перерегистрировать транспортное средство.

Четвертая волна амнистии капиталов продлится с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года.

Факт представления специальной декларации, а также сведения, содержащиеся в ней или в прилагаемых к ней документах, не могут служить поводом для возбуждения уголовного дела или стать поводом для административных штрафов.

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