Тольятти, Самарская область, , 08:21 — REGNUM Сборка автомобилей компании АвтоВАЗ на конвейерах в Тольятти и Ижевске из-за продолжающегося дефицита электронных компонентов будет приостановлена 5, 9, 10 и 11 марта. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба компании.

Автоваз Иван Шилов © ИА REGNUM

Администрация АвтоВАЗа приняла соответствующее решение как в связи с продолжающимся кризисом в поставках используемых в автомобилях электронных компонентов, так и «с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников компании».

пресс-служба компании АвтоВАЗ «5 марта 2022 года объявляется днём простоя с сохранением заработной платы. Период с 9 по 11 марта объявляется днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка».

Как сообщало ИА REGNUM, АвтоВАЗ планирует в ближайшее время заключить долгосрочные договоры на поставку дефицитных электронных компонентов с альтернативными поставщиками.

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