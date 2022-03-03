Москва, 3 марта, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Торги фьючерсами на нефть на Московской бирже возобновились 2 марта. Цена нефти марки Brent к концу торгового дня взлетела на 8,6% до $108,94 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

drpepperscott230 Добыча нефти

ОПЕК+ на министерской встрече вчера решил, как и ожидалось, оставить без изменения в апреле параметры увеличения добычи нефти на 400 тыс. б/с.

В странах Запада, тем временем, обсуждались возможности санкций против российской нефти, но, по-видимому, окончательного решения у коллективного Запада пока нет, и неудивительно — цены на все виды энергоресурсов продолжают резкий подъём.

Тем временем у России возникают проблемы сбыта нефти Urals, так как некоторые нефтетрейдеры отказываются перевозить на своих танкерах российскую нефть.

Цена нефти Brent преодолела несколько уровней сопротивления и продолжает рост, направляясь к новой вершине в $115 за баррель.

Сегодня, 3 марта, нефть Brent подорожала подскакивала на 1,81%, до $116,63 впервые с 9 сентября 2013 года, нефть WTI — на 2,80%, до $113,70.

На сегодняшний день ожидается коридор по цене на нефть марки Brent в $113—115 за баррель.

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