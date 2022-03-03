Хабаровск, , 08:38 — REGNUM На трассах в Хабаровском крае начнут строить кафе, АЗС и гостиницы — создание современной инфраструктуры на дорогах обсудили представители минтранса и бизнеса региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Кафе Алена Соколова © ИА REGNUM

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Протяженность дорог регионального значения превышает 3,3 тыс. км. На них расположено всего 16 объектов дорожного сервиса — кафе и АЗС.

По мнению властей, для обустройства инфраструктуры необходимы значительные затраты. Поэтому выгоднее строить многофункциональные комплексы. Перспективными для их строительства являются:️ подъезды к селу Покровка и к причалу «Покровка — Уссурийская», дорога «Обход Хабаровска км 13 — км 42» и трасса «Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре».

Что касается федеральных трасс, то на этих дорогах в Хабаровском крае расположено 132 объекта дорожного сервиса и площадок отдыха. При этом на автодорогах «Уссури», «Восток», «Амур», в целом, размещение новых объектов не требуется. А на трассе «Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре» необходимо строительство шести многофункциональных зон. Суммарная протяженность дороги составляет более 678 км, и действующих 35 объектов сервиса недостаточно.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Южные ворота», который представляет собой комплекс сооружений в Кировском районе Уфы, позволяющий решить вопрос транспортной доступности новых городских микрорайонов, планируют реализовать в несколько этапов за счёт использования инфраструктурного кредита в Башкирии.