Бонн, Германия, , 08:16 — REGNUM Международная логистическая компания DHL Express приостановила доставку грузов и документов в Россию, но из РФ и внутри страны отправка осуществляется в штатном режиме. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе организации.

Посылки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Кроме того, компания временно прекратила работу на территорию Украины. В DHL отметили, что организация продолжит наблюдать за развитием ситуацией и будет информировать клиентов по поводу своих дальнейших шагов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта немецкий концерн Siemens приостановил бизнес в РФ и отказался от поставок в Россию из-за специальной военной операции на Украине.

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