Самара, 3 марта, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Масленицу в Самаре намерены провести без широких народных гуляний. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Rostov-gorod.ru Масленица

Сообщается, что в 2022 году масленичная неделя проходит с 28 февраля по 6 марта.

«В Самаре вместо широких народных гуляний предложат формат для тихих семейных выходных», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что на площади Куйбышева в тематическом комплексе будут созданы условия для фотографирования и прогулок, без проведения широкой ярмарочной торговли и офлайн-программ.

В центре площади уже установили главный символ Масленицы — Маслёну. Будут созданы локации «Дымковские игрушки», «Деревенька», «Чайная», преображаются арт-объекты «Изба» и «Волшебный дуб».

На площади также планируют представить работы участников конкурса «Самарская Маслёна», который проводится уже третий год. В 2022 году в нём приняли участие свыше ста горожан, а также гости из Москвы.

В павильонах, которые расположены на площади ближе к улице Вилоновской, будет представлено масленичное меню. Будут работать несколько объектов потребительского рынка.