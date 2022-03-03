Якутск, , 08:36 — REGNUM Главная цель российских миротворцев — искоренить фашизм и восстановить взаимопонимание между народами, считает директор национального центра аудиовизуального наследия народов Якутии Степан Москвитин. Он поддержал действия руководства России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

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«Решительные действия главы государства по защите наших соотечественников в ЛНР и ДНР дали людям надежду на мирную жизнь. Мы хорошо помним свою историю и уверены в российских воинах, надежно защищающих интересы нашего многонационального Отечества. Впереди у российских миротворцев главная цель — искоренение фашизма, установление мира и восстановление исторического взаимопонимания между народами», — отметил Степан Москвитин.

Он подчеркнул, что страны НАТО слишком близко подошли к границам России и угрожали её безопасности и независимости.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная операция России по просьбе ЛНР и ДНР продолжается с 24 февраля. На 3 марта запланирован второй этап переговоров между РФ и Украиной.