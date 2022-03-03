Тбилиси, , 08:14 — REGNUM В Грузии удивлены решением президента Украины Владимира Зеленского отозвать посла из Тбилиси. Об этом сказал журналистам председатель комитета по внешним связям грузинского парламента Николоз Самхарадзе.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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«У нас есть вопросы в связи с отзывом посла: посла Украины не отзывали из Минска», — сказал Самхарадзе.

Депутат добавил, что, несмотря на это, Грузия продолжит помогать Украине в политической и гуманитарной плоскостях. Он также подчеркнул, что грузинского посольство в Киеве и консульство в Одессе одни из немногих диппредставительств, которые продолжают работать.

Ранее лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузию пытаются втянуть в конфликт с Россией. Он отметил, что есть согласованность действий между украинскими властями и радикальной оппозицией, которая объединилась партией «Единое национальное движение», созданной экс-президентом Михаилом Саакашвили.

Напомним, Зеленский отозвал посла из Грузии 1 марта, заявив о «неморальной» позиции Грузии. Он заявил, что это вызвано отказом Тбилиси поддержать санкции против России. Также грузинские власти не позволили прилететь с Украины самолёту, который должен был забрать 60 грузинских добровольцев, желающих защищать киевский режим.

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