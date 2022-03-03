Москва, 3 марта, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Россия ответит на санкции США против оборонного сектора и добывающей отрасли, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

«Мы вам завтра ответим. Око за око», — написал он телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенаторы США предложили ввести санкции против всех государственных компаний России. При этом законопроект, предложенный американскими сенаторами, носит название HEROIAM SLAVA, что является отсылкой к лозунгу нацистов-бандеровцев.