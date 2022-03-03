Чебоксары, 3 марта, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В Чувашии централизуют закупочные мероприятия для строительства дороги по улице Зои Яковлевой в центре Чебоксар. Ожидается, что из бюджетов трёх уровней за два года будет потрачено более 182 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные знаки

Речь идёт о бюджетных расходах на строительство дороги с пешеходным бульваром по улице Зои Яковлевой в III микрорайоне центральной части города Чебоксары. Средства будут выделяться в течение двух лет, общая сумма составит 182 469,79 тыс. рублей.

Согласно документу, в 2022 году предусмотрено 32 544,12 тыс. рублей, в том числе из федеральной казны будет направлено 20 647,8 тыс. рублей, из республиканского бюджета — 9516,9 тыс. рублей, муниципальные расходы составят 2379,42 тыс. рублей.

Расходы на 2023 год оцениваются в сумме 149 925,67 тыс. рублей, в том числе объём федеральной поддержки составит 44 856,2 тыс. рублей. Из бюджета Чувашии и Чебоксар выделяется соответственно 84 055,07 тыс. рублей и 21 014,4 тыс. рублей.

Своим распоряжением глава республики поручил по данному объекту «осуществить централизацию закупок товаров, работ, услуг». Обязанность по определению подрядчика возложена на тарифную госслужбу, а контроль за исполнением распоряжения — на минстрой.

Отметим, что улица Зои Яковлевой связывает мемориальный комплекс «Победа» с речным портом.