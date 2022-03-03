Владивосток, , 08:25 — REGNUM В Приморье более 150 обращений поступило на горячую линию по контролю за ценами — жители говорили о фактах завышения цен на лекарства, бытовую технику, стройматериалы и другие товары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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За последние сутки поступило 92 звонка, всего от приморцев поступило 156 звонков, по 68 из них материалы направлены в Федеральную антимонопольную службу.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил разработать соглашение, согласно которому наценка на социально значимые товары производителей не должна превышать 15% в торговых сетях.