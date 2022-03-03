Абакан, , 08:09 — REGNUM Сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса организован в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 марта в республиканском правительстве.

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Пункты сбора гуманитарной помощи работают в городе Абакане в помещении многофункционального центра на проспекте Дружбы Народов, 2А и на ул. Игарская, 15.

В сборочных пунктах принимают бутилированную воду, продукты питания, детское питание, одноразовую посуду, средства гигиены, постельные принадлежности и полотенца, канцелярию, игрушки, книги, детские товары, бытовую технику, товары по уходу за лежачими людьми, одежду для взрослых и детей, средства индивидуальной защиты.

Уточняется, что всё принесённое должно быть новым, в закрытой упаковке и с этикетками.

Как сообщало ИА REGNUM, из Омска в Ростовскую область 2 марта выехала фура с гуманитарной помощью для беженцев и жителей Донбасса.

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