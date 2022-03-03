Курган, 3 марта, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В Курганской области 3 марта снимается ограничение на ночную работу кафе и ресторанов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

thomaspedrazzoli Кафе

Также снимаются ограничения по количеству присутствующих на банкетах и поминальных обедах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с диагнозом COVID-19 за сутки на 2 марта госпитализировано 104 человека, выписаны по выздоровлению 2598 человек, выявлено 969 новых случаев заражения коронавирусом.