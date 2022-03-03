Москва, 3 марта, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, направленный на реализацию четвертого этапа амнистии капитала, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Речь идет о продлении сроков добровольного декларирования имущества и счетов (вкладов) в банках, обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, защиту их имущественных интересов.

Вносятся поправки, в частности, в Уголовный кодекс и КоАП — факт представления специальной декларации, а также сведения, содержащиеся в ней или в прилагаемых к ней документах, не могут служить поводом для возбуждения уголовного дела или стать поводом для административных штрафов.

Ранее замглавы правительства РФ Михаил Мишустин говорил, что на новом этапе добавится возможность декларирования наличных денежных средств, также в законе вместо «ценных бумаг» появится определение «финансовые активы» — можно будет легализовать не только акции или облигации, но и производные финансовые инструменты.

Третья волна амнистии капитала, позволяющая задекларировать активы за рубежом и перевести их в российскую юрисдикцию, стартовала в России 1 июня 2019 года и завершилась 29 февраля 2020 года.

Она помогла задекларировать активы более чем на 35 млрд евро, сообщил ранее глава Минфина Антон Силуанов.

Меры направлены на фоне санкций на деофшоризацию экономики России.