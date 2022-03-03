Джакарта, , 08:08 — REGNUM В феврале 2022 года в аэропорту на Бали зарегистрировали резкий рост числа пассажиров, сообщает CNN Indonesia.

Бали Иван Шилов © ИА REGNUM

В феврале на Бали зарегистрировано 387 574 пассажиров. Это число резко возросло на 148% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В феврале 2021 года количество пассажиров, вылетающих из аэропорта Бали, достигло 192 080 человек, а количество прибывающих пассажиров — 195 494 человека.

Напомним, в связи с празднованием Ньепи, балийского «дня тишины» работа аэропорта будет приостановлена с 3 по 4 марта.