Вашингтон, 3 марта, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Министерство финансов США выпустило руководство по недопущению потенциальных уклонений от санкций со стороны Центробанка России, сообщает пресс-служба ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США опубликовало… руководство, направленное на то, чтобы перекрыть возможности для потенциального уклонения ЦБ России от санкций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние два дня руководство России предприняло шаги по использованию экспортёров в качестве своих агентов и оказанию им помощи в привлечении ресурсов для поддержания своей валюты и финансирования своих приоритетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенаторы США предложили ввести санкции против всех государственных компаний России. При этом законопроект, предложенный американскими сенаторами, носит название HEROIAM SLAVA, что является отсылкой к лозунгу нацистов-бандеровцев.

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