Калуга, , 18:06 — REGNUM В Калужской области подвели итоги акции «Серая шейка — 2022». Ежегодное исследование проходит по инициативе Союза охраны птиц России. Цель — определить, какие виды пернатых остаются зимовать на различных территориях и в каком количестве. Об этом 2 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Утки Марина Каширская © ИА REGNUM

В Калужской области в подсчёте птиц орнитологам помогали специалисты охотхозяйств и любители природы. Общими усилиями им удалось зафиксировать около 2,5 тысячи водоплавающих птиц. Это несколько больше, чем в 2021 году. В основном, это связано с повышением адаптации диких птиц к условиям жизни по соседству с человеком.

Самые крупные зимовки в регионе сохранились в Калуге на реках Ока ниже Пучковского моста и Терепец. Больше всего калужане насчитали уток — крякв и гоголей (1717 и 402 особи). Кроме того, были отмечены редко остающиеся зимовать в калужских краях виды птиц: хохлатая чернеть, серая цапля, лысуха и зимородок.

Из-за рано установившейся весенней погоды в 2022 году в Калужскую область вернулись первые грачи, чайки, скворцы и чёрные дрозды.

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