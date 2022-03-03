Уфа, 3 марта, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Вытрезвители могут появиться в Башкирии. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Цитата к/ф «А по утру они проснулись». реж. Сергей Никоненко.2003. Россия Вытрезвитель

Сообщается, что комитет госсобрания Башкирии по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов одобрил законопроект «О внесении изменений в закон республики Башкортостан «О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании в республике Башкортостан».

«Суть законопроекта — в создании нормативной правовой базы для организации в республике вытрезвителей. Органы государственной власти наделяются соответствующими полномочиями», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Константина Толкачева.

Отмечается, что вытрезвители предлагается создавать в форме муниципальных или государственных учреждений.

«Вытрезвители нужно возрождать, но при этом важно не допустить их превращения в коммерческую лавочку. Они должны служить главной цели — сохранению жизни и здоровья людей, предупреждению правонарушений, совершаемых ими самими или в отношении них. Раньше такая практика была широко распространена. Ежегодно в стране в медицинские вытрезвители системы органов внутренних дел доставлялись от 2,5 до пяти миллионов граждан, которые из-за сильного опьянения не могли передвигаться или ориентироваться в пространстве», — сказал Толкачев.

Отмечается, что в настоящее время в России свыше 50 тысяч человек ежегодно умирают в результате алкогольного опьянения. По большей части это люди трудоспособного возраста. При этом от восьми до десяти тысяч человек гибнут от переохлаждения.

«Изоляция таких людей до естественного вытрезвления поможет сохранить жизни и поддержит общественный порядок», — приводит пресс-служба слова спикера республиканского парламента.

Согласно документу, реализация закона будет финансироваться из средств, заложенных в бюджет Башкирии на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в 2021 году общая преступная активность сократилась более чем на 6%.