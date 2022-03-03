Сидней, Австралия, 3 марта, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В Австралии предписание об эвакуации из-за масштабных наводнений и стремительного подъёма уровня рек получили более полумиллиона жителей штата Новый Южный Уэльс. Об этом 3 марта заявил премьер-министр штата Доминик Перротт.

Фредерик Морган. Наводнение

По его словам, подъём уровня ряда рек, протекающих через западные пригороды Сиднея и города Ричмонд, Пенрит и Виндзор, вынудил штаб штата по чрезвычайным ситуациям выписать жителям региона 94 приказа об эвакуации.

Доминик Перротт «Действие приказов об эвакуации сейчас распространяется на более чем 500 тыс. жителей региона».

Перротт подчеркнул, что ситуация в ближайшие дни из-за прогнозируемых осадков будет только ухудшаться.

С ночи власти уже едут эвакуацию жителей западных пригородов Сиднея, которым угрожает затопление из-за переполнения водохранилища у плотины Уоррагамба. Отмечается, что если вода начнёт переливаться через края дамбы, что может произойти «в любой момент», зоне затопления окажется более 130 тысяч домов.

Как сообщало ИА REGNUM, до десяти человек возросло число погибших из-за масштабных наводнений на восточном побережье Австралии.