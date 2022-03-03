Андрей Маленький, 3 марта 2022, 09:01 — REGNUM Исполнение самого важного — государственного по форме, общенародного по целям — национального проекта «Здравоохранение» контролируется масштабно. Помимо Минздрава его ход постоянно анализируется двумя крупными экспертными структурами: общественно-деловым советом во главе с ректором Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова, академиком РАН О. Янушевичем и экспертной группой из главных специалистов, руководимой ректором Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова, академиком РАН С. Багненко. С самого начала реализации нацпроекта совет и группа приняли решение, что будут проводить совместные заседания и вместе оценивать реализацию проекта. Так и работают, и в результате ежеквартально совет и группа «вываливают» на стол правительства отчет о ходе реализации в объеме… 600−650 страниц! Именно эту цифру озвучил на днях в интервью академик Янушевич.

Луис Хименес Аранд. Больничная палата во время посещения главного врача. 1889
Луис Хименес Аранд. Больничная палата во время посещения главного врача. 1889

Кто из тех, кому адресован доклад и кто принимает решения, так замотивирован, чтобы прочитать шестисотстраничный доклад от начала до конца, с карандашом в руках или хотя бы по диагонали? Ответ: никто. Никому это не под силу, да и резона нет никакого. Ведь если промежуточные планы проекта исполняются, то достаточно информации об этом на пол-абзаца во введении или заключении отчета. Если же что-то не исполняется, то докладывать нужно только об этом, представляя проекты решения проблем, включая, к примеру, замену соответствующих менеджеров. Но в бюрократическом делопроизводстве отчетных бумаг свой кругооборот, в результате которого общественности, заинтересованной в информации, публично ничего не достается. Тем, кто интересуется, приходится выяснять по каким-то осколкам или по крупицам, но без какой-либо надежды на получение целостной картины. Зато всякий раз по ходу выясняются всё новые и новые подробности, которые серьезно влияют на нацпроект, но никак не могут быть учтены в отчете.

Так, в конце прошлого года правительство России дало старт эстафете перемен в системе принятия решений в отношении процедур лечения. Оно утвердило Правила поэтапного перехода медицинских организаций к оказанию медицинской помощи на основе клинических рекомендаций. Клинические рекомендации — это самые главные для врача документы, которые устанавливают алгоритм ведения пациента, диагностики и лечения. Переход медицинских организаций к оказанию медпомощи на основе новых клинических рекомендаций будет осуществляться не сразу, а в срок до 1 января 2024 года. Надо отдать должное изобретателям текста правил (поскольку такого еще не было). Придуманы такие правила и вот что: те рекомендации, которые Минздрав опубликовал до 1 сентября 2021 года, должны применяться с 1 января 2022 года. Те рекомендации, которые будут размещены на сайте Минздрава до 1 июня 2022 года, будут применяться с 1 января 2023 года. Те документы, которые будут опубликованы после 1 июня 2022 года, подлежат исполнению с 1 января 2024 года. Следовательно, клинические рекомендации будут — тоже поэтапно — учитываться при формировании программ госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и ее финансирования на 2023, 2024, 2025, 2026 годы.

Очередь в поликлинике
Очередь в поликлинике
Дарья Драй © ИА REGNUM

Поясним ситуацию. Клинические рекомендации и то, что им предшествовало, — руководства по лечению, трактаты и положения по вопросам диагностики и лечения заболеваний — создавались на протяжении всей истории развития медицины. Но в последние 25−30 лет внедрение именно клинических рекомендаций стало общемировой тенденцией. Для врачей — это огромное подспорье, это оптимальная поддержка их решений в виде кратко изложенных руководств к действию, основанных на результатах клинических исследований, оценивающих клиническую эффективность и безопасность медицинских вмешательств. Это чрезвычайно актуально, если учесть, что количество ежегодно выпускаемых публикаций по направлению «онкология» составляет около 70 000, что означает: чтобы быть в курсе, врачу-онкологу надо ежедневно читать более 180 статей, не считая опубликованных ранее.

Так что, с одной стороны, надо приветствовать введение клинреков, как говорят о них в среде докторов. Но сама поэтапность их введения напрягает. Возникает много вопросов с финансовым обеспечением и практическим внедрением. Прежние клинические рекомендации прекратят действовать, а внедрение новых будет зависеть от поэтапности их утверждения, которая растянется на два года. При этом надзорные органы с 1 января 2022 года уже проводят в отношении медорганизаций контрольные мероприятия на предмет соответствия оказываемых медицинских услуг клиническим рекомендациям. Отдельная тема — освоение врачами новых клинреков. Это колоссальная по степени напряжённости работа. Как осуществлять ее факультативно, без отрыва от производства etc?

Добавим следующую новость: 11 февраля 2022 года ВОЗ выпустила релиз об официальном вступлении Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, одиннадцатого пересмотра (МКБ-11). Впервые ВОЗ опубликовала версию МКБ-11 18 июня 2018 г., спустя 18 лет после публикации МКБ-10. Данная версия, на подготовку которой ушло более десяти лет, отражает прогресс в науке и медицинской практике, а также теперь она оцифрована, что упростит пользование МКБ. В Российской Федерации на данный момент завершаются работы по переводу на русский язык. Следовательно, и в этом направлении врачам придется потрудиться капитально.

Далее. В прошлом году число обращений в поликлиники, амбулатории, диспансеры, фельдшерско-акушерские пункты в России превысило один миллиард в год. Много это или мало? Посещения и обращения в учреждения здравоохранения — разные понятия, хотя и на одну и ту же тему: о контактах человека с врачом. Посещение — это контакт пациента с врачом по любому поводу с последующей записью в карте амбулаторного пациента (назначение лечения, записи динамического наблюдения, постановка диагноза и другие записи на основании наблюдения за пациентом). Обращение — это уже множество контактов по поводу заболевания и законченный случай медицинской помощи. Оно включает весь объем лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий, в результате которых человек выздоравливает, наступает улучшение, его направляют в дневной стационар или на госпитализацию в круглосуточный стационар. Обращение может состоять из одного посещения, если цель достигается, но как правило — это не так. Короче говоря, именно обращение, а не посещение используется для планирования финансовых затрат и расчета нормативов объема медпомощи, хотя учитывается и то, и другое.

Осмотр врача
Осмотр врача
Дарья Драй © ИА REGNUM

Цифра в один миллиард обращений в поликлиники, амбулатории, диспансеры, фельдшерско-акушерские пункты в России говорит о том, что потребность у населения в услугах системы растет стремительно. Является ли это следствием результатов реализации программ модернизации первичного звена здравоохранения? При всём желании управленцев так утверждать не получится. Скорее, наоборот. Вице-премьер РФ Т. Голикова на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам сообщила, что из запланированных в федеральном бюджете до 2024 года 500 млрд рублей на программу модернизации первичного звена здравоохранения выделено только 360 млрд. Объяснение этому озвучено: старт модернизации «первички» был сдвинут с середины 2020 года на январь 2021-го. С учетом сложностей и с учетом пандемии Министерство финансов уменьшило объемы. И то, о чем настойчиво писало ИА REGNUM, наконец-то стало и правительственной точкой зрения! Т. Голикова подчеркнула, что в настоящее время реализация программы затрагивает только «модернизацию инфраструктуры». «Но если мы не будем отмечать масштабных изменений в подходах к организации первичного звена, и в том числе в части его доступности, то ожидаемого результата можем не получить», — убеждена зампред. Новые принятые решения — верные. Определены 34 региона, «для которых целесообразно развивать отдельное нормативное регулирование и индивидуальный подход при организации системы здравоохранения». Субъекты выбирались по следующим критериям: уровень смертности, возрастная структура и плотность населения, доля сельских жителей, площадь территории, наличие крупных рек и озер, протяженность дорожного покрытия и климатически неблагоприятные условия. Также в правительстве прорабатываются вопросы привлечения частных клиник к оказанию медпомощи в первичном звене здравоохранения.

Следующий шаг, который надо бы сделать, — вернуться к содержанию региональных программ модернизации и провести детальный анализ того, как в них смоделирована попытка связать выделяемые деньги с главной целью модернизации — обеспечением доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. В программах сохраняются два универсальных показателя результативности достижения цели:

— увеличение доли охвата населения Российской Федерации первичной медико-санитарной помощью;

— сокращение доли неэффективно используемых площадей, зданий медицинских организаций, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта.

Машины скорой помощи у поликлиники
Машины скорой помощи у поликлиники
Дарья Драй © ИА REGNUM

Весьма разумные и продуктивные индикаторы, если бы их введение для последующего расчета не породило «выводиловку» на самом старте. Оказалось, в Ульяновской, Вологодской, Магаданской, Ростовской, Новосибирской, Тюменской, Костромской областях, в Алтайском и Ставропольском краях, Ненецком автономном округе, Чувашской республике, Республике Марий Эл, Республике Алтай, Республике Бурятия и Севастополе первый показатель рассчитали так, что оказалось: программа выполнена до начала ее реализации. Там показатель доступности и качества первичной помощи по состоянию на 2020−2021 годы уже составил 100%. В других региональных программах сохраняются изначальные «необдуманные» цифры.

Доля охвата населения Российской Федерации первичной медико-санитарной помощью (в процентах)

Субъект РФ

2020 год

2021 год

Еврейская автономная область

-

-

Ленинградская область

-

-

Нижегородская область

-

-

Калининградская область

0,61

0,64

Карачаево-Черкесская Республика

0,94

0,94

Калужская область

9

9,01

Тульская область

40

50

Ивановская область

42

45

Хабаровский край

43,5

43,7

И еще. Первый заместитель министра здравоохранения РФ В. Фисенко рассказал в Совете Федерации (по сообщению на его сайте) об итогах первого года реализации программы модернизации первичного звена: несмотря на ряд достижений, успешному ходу программы мешали несвоевременность закупок регионами и удорожание стройматериалов. Фисенко также рассказал, что Минздрав с 2022 года требует закладывать разработанную ведомством единую стилистику «первички» в проектную документацию объектов. Среди основных итогов программы модернизации в 2021 году: 214 построенных объектов (58 из них получили лицензию), 385 поставленных быстровозводимых конструкций (33 лицензировано), 18 приобретенных объектов недвижимости, 1,3 тысячи отремонтированных объектов, 34,5 тысячи единиц закупленного медоборудования (33,8 тысячи введено в эксплуатацию) и 5,5 тысячи единиц поставленного транспорта.

Больничная палата
Больничная палата
Александр Куликов © ИА REGNUM

В. Фисенко не уточнил, сколько в итоге было израсходовано средств, однако в федбюджете на 2021 год на модернизацию закладывалось 90 млрд рублей. Среди достижений по донастройке программы в первый год в Минздраве отмечают снятие ограничений на закупку модульных конструкций и готовых объектов недвижимости. Минстрой и Минфин, в свою очередь, проработали механизм увеличения стоимости закупки при удорожании материалов, а Минздрав сейчас анализирует возможность «сдвигов влево» сроков реализации объектов.

В конце 2021 года Минздрав разослал в регионы методические рекомендации по созданию унифицированного бренда поликлиник, содержащие принципы маршрутизации пациентов, стилистику организаций, детали экстерьера и интерьера. Принципы этого брендбука с этого года должны погружаться в проектную документацию закупок, поскольку первичное звено должно стать не только комфортным, но и узнаваемым для медперсонала и населения. Сейчас Минздрав намерен отменить требование для регионов использовать при реализации программы только проектные документации повторного использования. Кроме того, ведомство внесет ранее анонсированные изменения в части смягчения предельных нормативов по капитальному ремонту учреждений первичного звена.

Но это — любимая для чиновников форма рассказа о проделанной работе в ее будущем выражении. Что в настоящем? Расскажем.