Салехард, , 08:00 — REGNUM На Ямале департамент информационных технологий и связи ЯНАО возглавил Константин Оболтин. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Константин Оболтин Пресс-служба губернатора ЯНАО

Ранее он занимал должность первого заместителя директора окружного департамента информационных технологий и связи, с августа 2021 года исполнял обязанности руководителя ведомства.

Константин Оболтин родился в 1981 году в городе Салехарде. В 2003 году он окончил факультет сетей связи, систем коммутации и вычислительной техники Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича. Состоит в федеральном резерве управленческих кадров.