Петропавловск-Камчатский, , 07:59 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,9 зафиксировали сейсмологи в акватории Тихого океана у побережья Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Землетрясение Zeml.info

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 154 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 12 километров. Отмечалось, что подземные толчки жители населенных пунктов Камчатки не ощутили. Обращений в экстренные службы также не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Папуа — Новой Гвинее. Его очаг находился в 64 километрах от города Кокопо на глубине 42 километра. По предварительным данным, пострадавших не было.