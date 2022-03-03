Москва, 3 марта, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Законопроект о новых полномочиях в сфере налогообложения, а также введения налоговых каникул правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Правительство РФ наделяется полномочиями издавать нормативные правовые акты в сфере налогов и сборов, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2022 г. приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового контроля, продление сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов, продление сроков уплаты авансовых платежей по региональным и местным налогам, продление сроков предоставления в налоговые органы отчетности.

Также правительство сможет устанавливать в этот период дополнительные основания предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, сборов, страховых взносов, основания и условия неприменения способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также основания и условия неприменения ответственности за непредоставление (несвоевременное предоставление) отчетности в налоговые органы.

Также законопроектом в 2022 году регионы наделяются полномочиями издавать нормативные правовые акты в сфере налогов и сборов, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2022 г. продление срока уплаты налогов по региональным и местным налогам.

Принятие и реализация законопроекта позволит оперативно реагировать на складывающуюся социально-экономическую обстановку, обусловленную недружественными действиями со стороны иностранных государств, вводящих санкционные меры в отношении отраслей экономики России, отмечают авторы.