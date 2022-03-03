Вашингтон, , 07:59 — REGNUM Международное агентство Moody's понизило кредитный рейтинг России в иностранной и национальной валюте с уровня «Baa3» до «B3, сообщается на сайте организации.

Агентство Moody's Minval.az

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Кроме того, отмечается, что Moody's оставило рейтинги на пересмотре для изучения вопроса о новом понижении. 25 февраля агентство установило рейтинги РФ и Украины на уровнях «Ваа3» и «В3» соответственно, а также поместило их на пересмотр с возможностью понижения.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта международное агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с уровня «BBB» до «B». Кроме того, Всемирный банк решил немедленно закрыть все свои программы в России и Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины.

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