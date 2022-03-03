Владивосток, , 08:19 — REGNUM Синоптики проанализировали погоду за последние 20 лет во Владивостоке на 8 Марта — в большинстве случаев было без осадков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Примгидромета.

Девушки. С 8 марта! Яна Качурина © ИА REGNUM

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Минимальная температура была зафиксирована −1…−8°С, максимальная 0…+5°С. Отличительными были лишь некоторые года.

Самым холодным выдался 2010 год: ночью — 16 °C, днём — 9 °C.

В 2019 году в столице Приморья был побит абсолютный максимум температуры воздуха +8°С, в 1980 году было +7,3°С.

А вот 2018 год отметился очень сильным снегом, за сутки выпало 36 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Приморье на 8 Марта будет ясно и без осадков.