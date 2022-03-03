Москва, 3 марта, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Главврач городской клинической больницы №40 Департамента здравоохранения Москвы Денис Проценко подвел некоторые итоги двухлетней борьбы коллектива «Коммунарки» с пандемией коронавируса. В своем телеграм-канале 3 марта он назвал коллег героями:

Kremlin.ru Владимир Путин во время осмотра больницы в Коммунарке

«Оглядываюсь сейчас назад и понимаю, что ничего бы у нас в Коммунарке не получилось без той команды, которая сразу без раскачки взялась за работу. Наш медицинский центр строился вовсе не как инфекционная больница, но мы смогли найти понятные логистические решения чтобы развести «красную» и «зелёные» зоны.

Все решения принимались буквально с колёс, дорога была каждая минута и уже в марте 2020 года мы приняли первых больных с коронавирусной инфекцией. Многое тогда было непонятно и мы буквально жили на своих рабочих местах: врачи, медсёстры, наши замечательные волонтёры. Помню тот дух единения перед большой бедой, который был у каждого из членов команды.

Мы пахали не зря, за два года Коммунарка приняла более 75 тысяч человек, в том числе со сложной клинической картиной, с сопутствующим заболеваниям. Наши врачи выполнили более семи с половиной тысяч операций в условиях красной зоны! Это титанический труд моих коллег! Мысленно сейчас обнимаю каждого из членов команды. Вы мои герои. С вами хоть в огонь, хоть в воду! Всем здоровья! Берегите себя и своих близких!».

Многие сотрудники «Коммунарки» заслужили статус «Московский врач» (результат признания со стороны медицинского сообщества профессиональных компетенций специалиста, в том числе с учетом особенностей московского здравоохранения). Одна их награжденных почетным знаком — анестезиолог-реаниматолог Ксения Попова: 1 марта 2020 года она пришла в «Коммунарку» руководить приёмным отделением.

«Это колоссальный опыт — и медицинский, и организационный. Тот опыт, который мы получили в разгар эпидемии, уникален, хотя тяжело думать, какой ценой он получен», — отмечает доктор.

Напомним, 21 марта 2020 года, одновременно с началом периода самоизоляции, была запущена общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе. Организаторами выступили Общероссийский народный фронт, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров и Фонд Росконгресс.

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль подчеркнул, что помощь добровольцев очень важна: «‎Я доволен, что тысячи людей помогают врачам безвозмездно. Говорят, что духовность в России исчезла, но вот пришла беда, и видно, что это не так. Иногда совершенно неожиданные люди приходят на помощь».

За время акции помощь получили более 6,5 млн человек, к ней присоединились свыше 250 тысяч волонтеров и почти 10 тыс. партнерских организаций. На сайте мывместе.рф собрано более 1,8 миллиарда рублей пожертвований, передано 30 миллионов средств индивидуальной зашиты.