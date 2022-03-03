Владивосток, , 18:23 — REGNUM Рыболовецкий колхоз «Новый мир», который является резидентом ТОР «Большой Камень», вступил в нацпроект «Производительность труда», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Изменения в нацпроекте Admoblkaluga.ru

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Представители регионального центра компетенций встретились с руководством колхоза и обсудили внедрение технологий бережливого производства. Реализация проекта начнется в марте.

«Мы начинаем работу по нацпроекту с рыболовецким колхозом «Новый мир» уже в марте. На предприятие будет направлен руководитель проекта, который создаст рабочую группу из числа сотрудников компании и будет помогать ей в реализации проекта по внедрению инструментов бережливого производства на потоке производства филе минтая», — пояснил замдиректора РЦК Николай Кузнецов.

Отмечается, что работа федеральных и региональных экспертов, а также обучение на «Фабрике процессов» для бизнеса абсолютно бесплатны.

«Нацпроект — это возможность для предприятий улучшать свою экономику и экономику региона в целом. Сокращая производственные потери, компании могут высвобождать средства на реализацию новых направлений», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, реализацию мероприятий нацпроекта «Производительность труда» впервые начали на московском предприятии, сообщил 3 марта министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.