Москва, , 07:52 — REGNUM Законопроект, направленный на поддержку граждан и экономики на фоне санкций, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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Инициатива содержит положения, связанные с особенностями регулирования вопросов содействия занятости населения, обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, оказания социальной помощи и пенсионного обеспечения, а также предусматривает меры, обеспечивающие защиту прав и интересов российских граждан, проходивших обучение за рубежом и вынужденно прекративших его.

Определяются механизмы поддержки экономического сектора, в том числе упрощающие установленные законодательством Российской Федерации разрешительные и лицензионные процедуры, регламентирующие особенности правового режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также особенности регулирования правоотношений в сфере осуществления страховой деятельности в России.

Кроме того, законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита (займа), не подлежит применению, а также период действия механизма «кредитных каникул» до 30 сентября 2022 года.

Одновременно устанавливаются дополнительные полномочия правительства в области осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, а также в сфере долевого строительства.