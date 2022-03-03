Якутск, , 08:00 — REGNUM Запасы продуктов питания на складах в Якутии сформированы в достаточном количестве, ажиотажного спроса в магазинах нет. Об этом заявили участники совещания по устойчивому функционированию предприятий потребительского рынка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 марта в оперативном штабе республики.

Склад

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Колебания цен на продукты питания незначительное, заверил Госкомцен республики. Повышение стоимости товаров есть, но оно несущественное и коснулось 11 категорий.

До 5 марта в Якутии разработают дорожную карту, цель которой — обеспечить продовольственную безопасность республики.

Предприниматели Якутии обратились к руководству региона за помощью. Они констатировали проблемы с доставкой грузов по железной дороге и попросили помочь её решить. Будет организовано совещание с представителями РЖД. Бизнесмены республики также просят о финансовой помощи от регионального банка и предлагают объявить кредитные каникулы.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативный штаб по восстановлению экономики начал работу в Якутии. Решение о его открытии было принято в связи с введением западными странами ограничений для России.