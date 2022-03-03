Чебоксары, , 07:48 — REGNUM Житель Чувашии продолжают попадаться в сети мошенников, отдавая крупные суммы, в том числе кредитные средства. В Чебоксарах очередной жертвой аферистов стал 48-летний мужчина, который лишился 8 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по Чувашии.

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

Пострадавший обратился в полицию 1 марта. По его словам, в сентябре 2021 года ему позвонила якобы сотрудница компании по оказанию брокерских услуг на финансовых рынках, убедив чебоксарца инвестировать средства и заверив о минимальных рисках. В полиции отмечают, что 48-летний мужчина, поверив мошеннице, пять месяцев следовал её инструкциям, раз за разом перечисляя средства на счета аферистов — в результате было отдано в общей сложности 8 млн рублей.

«4 млн рублей потерпевший занял у своих знакомых, около 2 млн рублей взял в кредит, остальная сумма — собственные накопления», — говорят в МВД по Чувашии.

Полиция завела уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Правоохранители призывают жителей не открывать брокерский счёт по ссылкам, которые присылают по почте или в мессенджерах, рекомендуя игнорировать «любые подозрительные предложения». В ведомстве напоминают, что открывать счета лучше в офисе брокера или банка.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Чебоксарах ушло в суд уголовное дело в отношении супругов, обманывавших интернет-покупателей по всей России. Также в феврале в Чувашии зарегистрирована новая схема обмана: жертвой стала пенсионерка, поверившая лжеполицейским об угрозе возбуждения уголовного дела якобы за незакрытый кредит.

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