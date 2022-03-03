Москва, , 07:46 — REGNUM Законопроект о дистанционном открытии валютных вкладов для граждан для перевода валюты из банка, подпавшего под санкции, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Кредитные организации вправе до 31 декабря 2022 года открывать банковский счет (вклад) в иностранной валюте клиенту — физическому лицу без личного присутствия открывающего счет (вклад) клиента — физического лица либо его представителя в случае перевода этим физическим лицом денежных средств в иностранной валюте со своего банковского счета (вклада), открытого в кредитной организации, подвергшейся недружественным действиям иностранных государств, в кредитную организацию.

Условием является передача попавшем в санкционные списки банком сведений, установленных при проведении идентификации такого клиента — физического лица.

Перевод осуществляется банком после получения согласия в письменной форме клиента — физического лица на передачу и использование сведений о данном физическом лице, установленных при проведении его идентификации, в целях заключения с ним договора банковского счета (вклада).

Способ и форма передачи сведений определяются кредитными организациями.