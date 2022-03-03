Калуга, 3 марта 2022, 09:12 — REGNUM Подготовка первоочередных предложений и мер по поддержке бизнеса на фоне введения антироссийских санкций — такая задача стояла 2 марта на заседании комиссии по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной стабильности в Калужской области, которую возглавил губернатор Владислав Шапша, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Решения комиссий, работа которых будет проходить ежедневно, призваны обеспечить устойчивую работу промышленности, сельского хозяйства, строительной отрасли, жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы, всех предприятий. В приоритете остается выполнение социальных обязательств, решение инфраструктурных задач и реализация проектов развития. В промышленном комплексе Калужской области на сегодняшний день предприятия работают в штатном режиме. Организации с участием иностранного капитала в России настроены работать, они ведут переговоры с головными офисами по дальнейшему функционированию, а также с контрагентами по поставке сырья и материалов. В регионе проходит работа по привлечению калужских производителей ко всем инфраструктурным проектам в области строительства для замены в технологических цепочках компаний, которые выпали из этих схем. Также ведется работа по оказанию помощи компаниям-экспортерам по освоению новых рынков. Есть предложения в сфере потребительского рынка, в том числе по организации дополнительных мест для торговли продуктами питания калужских производителей.
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