Калуга, 3 марта, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Подготовка первоочередных предложений и мер по поддержке бизнеса на фоне введения антироссийских санкций — такая задача стояла 2 марта на заседании комиссии по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной стабильности в Калужской области, которую возглавил губернатор Владислав Шапша, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» На заседании комиссии по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной стабильности в Калужской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

Решения комиссий, работа которых будет проходить ежедневно, призваны обеспечить устойчивую работу промышленности, сельского хозяйства, строительной отрасли, жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы, всех предприятий. В приоритете остается выполнение социальных обязательств, решение инфраструктурных задач и реализация проектов развития. В промышленном комплексе Калужской области на сегодняшний день предприятия работают в штатном режиме. Организации с участием иностранного капитала в России настроены работать, они ведут переговоры с головными офисами по дальнейшему функционированию, а также с контрагентами по поставке сырья и материалов. В регионе проходит работа по привлечению калужских производителей ко всем инфраструктурным проектам в области строительства для замены в технологических цепочках компаний, которые выпали из этих схем. Также ведется работа по оказанию помощи компаниям-экспортерам по освоению новых рынков. Есть предложения в сфере потребительского рынка, в том числе по организации дополнительных мест для торговли продуктами питания калужских производителей.

«Мы будем оказывать поддержку каждому предприятию, организации Калужской области, которые столкнулось с проблемами. Помогать необходимо всеми возможными ресурсами — находить новых партнеров, снижать издержки, которые есть на этом пути, а также стимулировать локализацию производств. Нам придется адаптироваться к новой ситуации, искать новых поставщиков и внутри страны, и за ее пределами», — отметил Владислав Шапша.