Сургут, Югра, , 07:37 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) прошёл Z флэшмоб в поддержку воинов, сражающихся за дефашизацию Украины. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Буква Z на экранах Сургута Пресс-служба горадминистрации Сургута

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Автомобилисты выстроились в букву Z, а также буква Z появилась на экранах города, затем мероприятие поддержал автопарк городских автобусов, которые разместили на стеклах наклейки Z. Отмечается, что с данной инициативой выступили сами сургутяне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России буква Z стала неофициальным символом военной операции против украинских нацистов. Граждане страны наносят её на свои страницы в соцсетях, на свои автомобили, дома и одежду, выражая таким образом поддержку российским военным.

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