Владивосток, 3 марта, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Синоптики рассказали какой будет погода на предстоящих выходных 6−8 марта в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Погода

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Снежный циклон 5 марта не задержится и уже 6 марта ночью будет отходить на восток, интенсивность осадков начнет уменьшаться. Днём вихрь переместится на Курильские острова и унесет непогоду с собой. На большей территории Приморья осадки прекратятся, температура воздуха −1…+4 °С, но будет сильный ветер.

На северо-востоке задержится небольшой снег при температуре −2…−5 °С.

В ночь на 7 марта начнется рост атмосферного давления, осадков не ожидается. Минимальные температуры при безоблачном небе понизятся на 3−5 градусов. Днем будет солнечно и несколько теплее, чем накануне. Ветер начнёт ослабевать.

8 марта в Приморье установится спокойная, ясная, без осадков погода. Ветер стихнет, температура воздуха будет колебаться от +6 на юге до — 3 на севере.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в связи со смещением глубокого циклона ночью 5 марта прогнозируется сильный снег, на побережье местами с дождём.