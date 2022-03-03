Москва, 3 марта, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Законопроект о кредитных каникулах до 30 сентября внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

ИА REGNUM Рубль

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В связи с недружественными действиями иностранных государств предусматриваются кредитные каникулы до 30 сентября 2022 года с возможностью продления срока.

При этом устанавливается, что обращение заемщика с требованием, совершенное до 30 сентября 2020 года, не лишает заемщика права на обращение с аналогичным требованием в период с 1 марта 2022 года по 30 сентября 2022 года.