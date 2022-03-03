Нур-Султан, , 07:35 — REGNUM Генеральным прокурором Казахстана указом президента Касым-Жомарт Токаева назначен Берик Асылов. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба администрации президента.

Генеральная прокуратура Казахстана Pravstat.prokuror.gov.kz

из указа президента Казахстана «Назначить Асылова Берика Ногайулы генеральным прокурором Республики Казахстан».

Асылов с марта 2019 года являлся первым заместителем генерального прокурора республики Гизата Нурдаулетова, который занял эту должность в марте 2019 и недавно был назначен помощником президента — секретарём Совбеза Казахстана.

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