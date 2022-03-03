Токаев назначил генеральным прокурором Казахстана Берика Асылова
Астана, 3 марта, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Генеральным прокурором Казахстана указом президента Касым-Жомарт Токаева назначен Берик Асылов. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба администрации президента.
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Генеральная прокуратура Казахстана
«Назначить Асылова Берика Ногайулы генеральным прокурором Республики Казахстан».
Асылов с марта 2019 года являлся первым заместителем генерального прокурора республики Гизата Нурдаулетова, который занял эту должность в марте 2019 и недавно был назначен помощником президента — секретарём Совбеза Казахстана.
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