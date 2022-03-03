Тайбэй, 3 марта, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Масштабные перебои с энергоснабжением отмечаются в ряде крупных городов Тайваня, в том числе в городах Тайбэй, Синьбэй, Гаосюн, Тайнань. Об этом 3 марта сообщает центральное информационное агентство острова.

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Уточняется, что перебои с энергоснабжением не коснулись технопарка Синьчжу, где сосредоточена большая часть предприятий, занятых в производстве полупроводниковой продукции.

Согласно предварительной информации, поступившей от энергетической компании Taipower, аварийные отключения электроэнергии связаны с неполадками в работе оборудования на тепловой электростанции (ТЭЦ) «Синда», расположенной в городе Гаосюн на юге Тайваня.

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