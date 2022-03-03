Чебоксары, 3 марта, 2022, 07:29 — ИА Регнум. В Татарии в рамках дела о банкротстве АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» выставили на торги инвестиционные монеты. Об этом сообщает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Скриншот (фрагмент) лотов с сайта АСВ. Лоты сформированы в рамках дела о банкротстве «Чувашкредитпромбанка»

В рамках конкурсного производства продолжается продажа имущества. На этот раз на аукцион выставили инвестиционные монеты, которые в настоящее время хранятся в Татарии.

Всего сформировано 14 лотов. В их числе — 50 серебряных монет в честь 550-летия Чебоксар и 17 золотых монет в честь 100-летия Башкирии.

Кроме того, продаются монеты в честь 100-летия со дня рождения Мустая Карима, 200-летия со дня рождения Ивана Тургенева, 125-летия со дня рождения Виталия Бианки, 100-летия основания Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова, Государственного музея искусства народов Востока и Государственного музея-усадьбы «Архангельское». Также есть монеты православной тематики.

В документе сообщается, что шаг на повышение — 2% от начальной цены продажи предмета лота, шаг на понижение — 5%. Заявки завершат принимать 12 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля 2020 года АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» признан банкротом решением Арбитражного суда Чувашской Республики (резолютивная часть объявлена 20 февраля 2020 года). Конкурсным управляющим является АСВ.