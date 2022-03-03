Оттава, , 07:23 — REGNUM Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold приостановила деятельность по добыче золота в России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом организация сообщила 2 марта на своем сайте.

Золото (сс) kaisender

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Она работает на месторождениях Чульбаткан в Хабаровском крае и Купол в Чукотском автономном округе. Кроме того, Kinross Gold пожертвовала в фонд Красного Креста Канады 1 млн канадских долларов ($791 тыс.) для преодоления гуманитарного кризиса на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта американская нефтяная корпорация ExxonMobil решила выйти из проекта «Сахалин-1» из-за специальной военной операции России.

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