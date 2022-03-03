Владивосток, 3 марта, 2022, 07:28 — ИА Регнум. В Приморье в связи со смещением глубокого циклона ночью 5 марта прогнозируется сильный снег, на побережье местами с дождём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Примгидромета.

freegr Метель

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На востоке края выпадет местами очень сильный снег с количеством 20 мм и более за 12 часов и менее.

На севере Приморья также будет сильный снег с количеством 6−12 мм, на севере восточного побережья очень сильный — 20 мм и более за 12 часов и менее.

На побережье местами метель при ветре 17−22 м/с.

На дорогах будет гололёд, снежный накат.

Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области 3 марта ожидается ветер до 8−13 м/с, местами порывы до 20 м/с, метели.